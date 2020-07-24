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"عمّ السرور بأنفسنا".. محافظ العارضة يهنيء الملك بنجاح العملية الجراحية

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"عمّ السرور بأنفسنا".. محافظ العارضة يهنيء الملك بنجاح العملية الجراحية "عمّ السرور بأنفسنا".. محافظ العارضة يهنيء الملك بنجاح العملية الجراحية
حمل التبريكات باسمه ونيابة عن أهالي ومشايخ المحافظة لولي العهد

رفع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي، باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة العارضة، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - سلمه الله -

وقال "بن منيخر": "إنه من دواعي السرور والفرح أن أرفع خالص التهاني والتبريكات باسمي ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة العارضة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وقد عمّ السرور بأنفسنا جميعاً، داعين الله تعالى لملكنا الغالي بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية".

وأضاف: "بهذه المناسبة نرفع التهنئة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وندعو الله سبحانه أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يمده بالعمر، ويديمه ذخراً للأمتين العربية والإسلامية ويديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والرخاء والاستقرار".محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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