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شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض

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شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض
نفذت على مدار أسبوع وشملت نشاط تأجير السيارات والتحقق من العقود

شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض

نفذ مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال أسبوع، العديد من الحملات التفتيشية المشتركة للتحقق من مدى التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وأسفرت الحملات التي شارك فيها كل من الهيئة العامة للنقل وإدارة المرور والضبط الإداري والدوريات الأمنية وأمانة منطقة الرياض، عن ما يقارب من (30) زيارة وضبط (15) مخالفة وإنذار لقرارات التوطين، منها مخالفة لإحدى المنشآت في نشاط تأجير السيارات وبعض المخالفات الأخرى لأنظمة الجهات المشاركة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بناءً على الاختصاص، كما اشتملت الحملات على التحقق من عقود العاملين في نقاط تأجير السيارات والتأمين الطبي لهم.

وأوضح مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن العديد من هذه الحملات يتم تنفيذها بناءً على البلاغات الواردة الى إدارة التفتيش عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث يتم التعامل الفوري معها من قبل المفتشين الميدانيين.

وأكد "عسيري" أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض

شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض

شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض

شاهد.. 30 زيارة تفتيشية تنتهي بضبط 15 مخالفة توطين بالرياض

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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