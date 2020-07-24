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"مشاط" كاشفًا معايير الحج: لا مفاضلة ولم يختر المرموقين من المقيمين

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"مشاط" كاشفًا معايير الحج: لا مفاضلة ولم يختر المرموقين من المقيمين "مشاط" كاشفًا معايير الحج: لا مفاضلة ولم يختر المرموقين من المقيمين
قال: 30٪ من السعوديين وهم "الصحيون" الذين واجهوا "كورونا" وتعافوا

‏أكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن اختيار حجاج هذا العام من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يوجد تَفاضل إطلاقًا في اختيار الحجاج إلا بالمعايير الصحية التي أعلنت في وسائل الإعلام.

وأضاف "مشاط"، عبر برنامج "mbc في أسبوع"، أنه تم اختيار 30٪ من الحجاج السعوديين، وهم الممارسون الصحيون الذين واجهوا وتم معافاتهم بحمد لله، وأما بالنسبة للحجاج المقيمين فتم فتح البوابة الإلكترونية وإتاحة الفرصة لهم بالتسجيل، وتم اختيارهم وفقًا للمعايير الصحية دون مفاضلة بينهم، ونسبتهم 70٪ من أعداد الحجاج لهذا العام.

وبيّن: "لم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين". نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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