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الكويت: 753 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"

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الكويت: 753 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" الكويت: 753 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"
ارتفاع إجمالي المتعافين في الإمارات لـ 51,235 حالة

الكويت: 753 إصابة و4 وفيات جديدة بـ

سجلت الكويت، اليوم، 753 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 62625 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 425 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لمصابين، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ753 تضمنت 482 حالة لمواطنين كويتيين و271 حالة لغير الكويتيين .

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 668 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 52915 حالة سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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