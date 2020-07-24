شاهد "رحلة المشاعر".. أول فيلم سينمائي وثائقي لجامعة أم القرى

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"قزاز": خرج بنسختين وثالثة مختصرة وهو باكورة أعمال برؤية متجددة

دشن رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيـل، الفيلم الوثائقي السينمائي الأول الذي أطلقته الجامعة ممثلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة اليوم بعنوان "رحلة المشاعر"، الذي تم تصويره في حج عام 1440هـ، في حفل افتراضي حضره قيادات الجامعة وجمع من الإعلاميين.

وأوضح عميد المعهد الدكتور باسم قاضي، أن الفيلم يبرز الجهود التي تقدّمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وإظهار مقاصد الحج في أبهى صورها في جوانبها التنظيمية وإدارتها للحشود في أكبر حدث عالمي وتجمع بشري على الإطلاق؛ مشيرًا إلى أن الفيلم تتبع حركة الحجاج ورصد مشاعرهم الروحانية أثناء تنقلاتهم بين مشعر وآخر لأداء نسكهم؛ مؤكدًا أن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عمل منذ 40 عامًا على خدمة ضيوف الرحمن؛ إيمانًا منه برسالته، واضعًا هدفه أن يكون المرجع الاستشاري الرائد في أبحاث الحج والعمرة والزيارة وتطبيقاتها؛ لافتًا أن الفيلم يُعد بحثًا نوعيًّا بتقنية سينمائية عالمية.

وأضاف "قاضي" أن الفيلم ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام في تحقيق الهدف الثالث من برنامج خدمة ضيوف الرحمن لإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، في سياق يعزز قيمة هذه الرحلة العظيمة إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وشوق المسلمين ولهفتهم لأداء رحلة العمر بالنسبة لهم، مبينًا أن فيلم "رحلة المشاعر" سرد روحاني لستة أيام متصلة بدءًا من اليوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم الثاني عشر منه، برؤية تجسد مقاصد الحج ومعانيه العظيمة.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى، ورئيس قسم البحوث والشؤون الإعلامية بالمعهد الدكتور عثمان قزاز أن الفيلم يعد باكورةً لأعمال سينمائية أخرى ترتبط بالحج والعمرة برؤية متجددة، ومبينًا أن الفيلم خرج في نسختين: عربية وأخرى إنجليزية بمدة 12 دقيقة؛ لافتًا إلى إتمام إنتاج نسخة مختصرة تُسَلّط الضوء على الخدمات المقدمة من الجهات والقطاعات التنظيمية لإدارة أعمال الحج لحجاج بيت الله الحرام أثناء هذا الموسم العظيم. وأيضًا تم إعادة تقديم الأنشودة الخالدة (يا راحلين إلى منى) بلحن وتوزيع جديد لتكون النشيد الرسمي لفيلم رحلة المشاعر.

وختم "قزاز" حديثه بتوجيه الشكر إلى الشيخ محمد سعد العلياني صاحب شركة العلياني التجارية لخدمات الحج والعمرة الراعي الرسمي لإنتاج الفيلم، كما شكر الشركة المنتجة للفيلم شركة دار ناسة الإعلامية والمنتج الفني عبدالله العوفي والمخرج ياسر عبدالسلام. جامعة أم القرى الفيلم الوثائقي السينمائي