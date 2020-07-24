"راصد جوي" يحذّر من لبس "الكبك".. خطر الصواعق مُحدِق

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ضمن 10 محاذير طالَبَ بتحنبها أثناء حدوث العواصف الرعدية

حذّر الراصد الجوي صالح الشيخي، من 10 أفعال يجب تجنبها أثناء حدوث العواصف الرعدية، والتصوير بالقرب منها؛ لافتًا إلى أنها كل عام تسجل إصابات ووفيات.

وطالَبَ "الشيخي" عبر حسابه في "تويتر"، باتخاذ إجراءات السلامة لتجنب مخاطر الصعق؛ ومنها تفادي استخدام الجوال والراديو والبلوتوث وربط الواي فاي، والتصوير.

وأشار "الشيخي" إلى أنه يجب تجنب إظهار الأطراف خارج السيارة، وملامسة معادن الديكور داخل السيارة، إلى جانب تفادي لبس الكبك، والجلوس تحت الأشجار الكثيفة، والمشي حافي القدمين.الراصد الجوي صالح الشيخي