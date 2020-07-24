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سلطنة عمان تسجل 1145 إصابة جديدة بكورونا

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سلطنة عمان تسجل 1145 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عمان تسجل 1145 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الوفيات في السودان يصل إلى 715 حالة

سلطنة عمان تسجل 1145 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1145 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 73.791 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 359 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.007 حالات.

من جهة أخرى، سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.302 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 715 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 5.855 حالة.سلطنة عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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