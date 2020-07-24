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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو المصابين بكورونا إلى الحجر 10 أيام

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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو المصابين بكورونا إلى الحجر 10 أيام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو المصابين بكورونا إلى الحجر 10 أيام
في تحديث لإرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بالفيروس

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو المصابين بكورونا إلى الحجر 10 أيام

حدّثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية مَن تأكدت إصابته بالفيروس، إلى التزام الحجر لمدة عشرة أيام بعد ظهور الأعراض.

وقالت المراكز في بيانٍ صادر عنها اليوم: إنه يمكن إنهاء الحجر في حال رصد تحسن عام في الأعراض، واختفاء الحمّى لمدة 24 ساعة دون أدوية.

وأشارت إلى أن هذا التحديث جاء بناءً على أدلة جديدة حول مدة العزل والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الفيروس.

وكانت المراكز في السابق، توصي الناس بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإجراء اختبارين سلبيين لإنهاء العزل. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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