أخبار عاجلة

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الأمريكي يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب تفشي كورونا

Print
الرئيس الأمريكي يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب تفشي كورونا الرئيس الأمريكي يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب تفشي كورونا
كان من المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا

الرئيس الأمريكي يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب تفشي كورونا

قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ؛ إلغاء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي كان من المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وذلك بسبب المعدلات العالية لتفشي (كوفيد-19) في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم: "إن الوقت غير مناسب لعقد مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس، بالنظر إلى القفزة الكبيرة في أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19".

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ستجرى افتراضياً عبر الإنترنت بشكلٍ ما، مبيناً أن مندوبي الحزب الجمهوري الذين سيعلنونه رسمياً مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية سيفعلون ذلك في ولاية نورث كارولاينا، خلال اجتماع سريع إلى حد معقول.

وجدّد الرئيس الأمريكي دعمه للولايات والمدن التي تمر بحالات إصابة، مفيداً بأنه تم توزيع 30 ألفاً من العناصر الفيدرالية في المناطق التي تشهد انتشاراً عالياً للفيروس لدعمهم وتلبية التزاماتهم كافة.

وقال: لقد قمنا بإمدادات لكل الولايات التي اشتكت عدم وجود مستلزمات طبية لديها، كما أن هناك مخزوناً وإمدادات تكفي لـ 60 يوماً مستقبلاً.

وأضاف ترامب: إن أهم ما تمّ توافره الآن في أمريكا، هو أجهزة التنفس التي أصبحت متاحة بشكل كبير، حيث نقوم بتصنيعها وإمداد ولاياتنا بها، بل تصديرها للدول الأخرى، إضافة إلى أننا أصبحنا نستطيع إخراج نتيجة تحليل فيروس كورونا خلال يوم واحد من الفحص.

ودعا الرئيس الأمريكي، مواطنيه، إلى ضرورة الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية وتطبيق الإرشادات التي تقدمها الولايات والجهات الصحية لمواجهة الفيروس.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

شبكة عيون الإخبارية