الرئيس الأمريكي يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب تفشي كورونا

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كان من المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا

قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إلغاء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي كان من المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وذلك بسبب المعدلات العالية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم: "إن الوقت غير مناسب لعقد مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس، بالنظر إلى القفزة الكبيرة في أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19".

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ستجرى افتراضياً عبر الإنترنت بشكلٍ ما، مبيناً أن مندوبي الحزب الجمهوري الذين سيعلنونه رسمياً مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية سيفعلون ذلك في ولاية نورث كارولاينا، خلال اجتماع سريع إلى حد معقول.

وجدّد الرئيس الأمريكي دعمه للولايات والمدن التي تمر بحالات إصابة، مفيداً بأنه تم توزيع 30 ألفاً من العناصر الفيدرالية في المناطق التي تشهد انتشاراً عالياً للفيروس لدعمهم وتلبية التزاماتهم كافة.

وقال: لقد قمنا بإمدادات لكل الولايات التي اشتكت عدم وجود مستلزمات طبية لديها، كما أن هناك مخزوناً وإمدادات تكفي لـ 60 يوماً مستقبلاً.

وأضاف ترامب: إن أهم ما تمّ توافره الآن في أمريكا، هو أجهزة التنفس التي أصبحت متاحة بشكل كبير، حيث نقوم بتصنيعها وإمداد ولاياتنا بها، بل تصديرها للدول الأخرى، إضافة إلى أننا أصبحنا نستطيع إخراج نتيجة تحليل فيروس كورونا خلال يوم واحد من الفحص.

ودعا الرئيس الأمريكي، مواطنيه، إلى ضرورة الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية وتطبيق الإرشادات التي تقدمها الولايات والجهات الصحية لمواجهة الفيروس.دونالد ترامب