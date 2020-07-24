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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض

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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض
رياح مثيرة للأتربة والغبار على العاصمة والشرقية والقصيم وحائل

طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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