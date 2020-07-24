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"رمال الجزيرة العقارية" تعلن عن مزاد لبيع أرض تجارية بالقرب من مطار جدة الجديد

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تقع على 3 شوارع تجارية تقاطع المكرونة بمساحة ٦١٥٢ مترًا

أعلنت رمال الجزيرة العقارية، وبأمر من المحكمة بجدة بالقرار رقم (4041304074) وبتاريخ 5/ 7 / 1441 المتضمن تصفية وبيع الأرض تجارية، عن فرصة بيع أرض تجارية بمدينة جدة ذات موقع استراتيجي بالمزاد العلني، وتقع على طريق المطار بعرض ١٠٠ متر تقاطع شارع المكرونة بعرض 84 مترًا، وتبلغ مساحتها ٦١٥٢ مترًا مربعًا.

من جانب آخر، كشف محمد بن سعد الزهراني وكيل البيع القضائي رئيس مجلس إدارة رمال الجزيرة العقارية والمصدر للتقييم العقاري بجدة، عن أن المزاد لبيع أرض تجارية تعد فرصة استثمارية رائدة، مبينًا أن ما يميزها أنها تقع على ثلاثة شوارع، اثنان منها تجارية رئيسة.

وأضاف "الزهراني" أن المزاد من الفرص الاستثمارية النادرة، لافتًا إلى أنه يُسمح ببناء أبراج تجارية؛ ما يجعل له أهمية كبيرة وقوة استثمارية لمن لديه مراس بالعقار ويقدر قيمته.

وأشار "الزهراني" إلى أن المزاد سيُقام -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد المقبل الموافق 5/ 12 / 1441 بعد صلاة العصر مباشرة، وستكون الفرصة متاحة للمشاركة في المزاد العلني الذي يُقام بفندق المنزل على طريق المدينة بجدة، وكذلك متاح المشاركة إلكترونيًا عن طريق منصة إبرام: https://www.ibramsa.com

كل التوفيق والنجاح لعملائنا الكرام، ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الوسائل التالية: جوال: 0541312121 - الموقع الإلكتروني: http://www.remalaljazira.com، وعبر الحساب الرسمي بتويتر: AljaziraRimal@.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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