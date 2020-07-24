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قال إنها ستكون مستقرة وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كلجم

توقع رئيس رابطة مربي الماشية في السعودية سعود الهفتاء، عدم حدوث ارتفاع مخيف في أسعار الأضاحي العام الحالي، موضحًا أنها ستكون مستقرة وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كيلوجرامًا، موضحًا أن لجائحة كورونا دورًا في ذلك بسبب غياب المناسبات ومحدودية حج العام الحالي، لافتًا إلى أنه وحتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بقيت أسعار المواشي متماسكة.

وتفصيلاً، قال "الهفتاء" إن أسعار المواشي من قبل شهر رمضان كانت متماسكة، موضحًا أنه حتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف كان هناك انخفاض في أسعار المواشي.

وبيّن أنه في الأضحية أغلب الناس يبحثون عن الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الفئة معروف أنها مرتفعة حتى في السابق.

وأضاف: "أما الأضاحي من أوزان 35 إلى 30 كيلوجراما تتراوح أسعارها ما بين 1500 إلى ألف ريال"، متوقعًا عدم حدوث الارتفاع المتخوف منه.

وتابع:" في ظل أزمة كورونا اختفت المناسبات خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار، وأيضًا محدودية حج هذا العام بسبب الجائحة حيث سيكون له دور في الاستقرار".

ورصدت "سبق" أسعار الأضاحي في عددٍ من الأسواق حيث وصلت إلى 1100 للأحجام الصغيرة والـ 1300 إلى 1400 و1500 للمتوسطة وأيضا الكبيرة نسبيًا.

وبحسب تقارير، فإن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت برنامجًا جديدًا؛ لتقديم الإعانات من خلال برنامج "أنعام"، الذي يهدف إلى تطوير ودعم صغار مُربي الماشية من خلال أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيان للوزارة يهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتشجيع احترافية العمل الزراعي (تربية المواشي) من خلال تحفيز مُربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة وتوجيه الدعم المباشر للمستحقين.أسعار المواشي أسعار الأضاحي