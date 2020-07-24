بتكليف من أمير الباحة.. "الزهراني" وكيلاً لمحافظة قلوة

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صدر قرار الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي بن عيسى الزهراني وكيلاً لمحافظة قلوة.

من جانبه، رفع وكيل محافظة قلوة شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على ثقته وصدور القرار بتكليفه وكيلاً لمحافظة قلوة، داعياً الله العون والتوفيق، وأن يكون عند حسن ظنه الكريم، ويوفقه لخدمة الوطن.

كما دعا الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخائها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-.

كما قدم محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي ومديري الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان بالمحافظة التهاني للزهراني بتلك الثقة، متمنين له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.