أخبار عاجلة

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بتكليف من أمير الباحة.. "الزهراني" وكيلاً لمحافظة قلوة

Print
بتكليف من أمير الباحة.. "الزهراني" وكيلاً لمحافظة قلوة بتكليف من أمير الباحة.. "الزهراني" وكيلاً لمحافظة قلوة

بتكليف من أمير الباحة..

صدر قرار الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي بن عيسى الزهراني وكيلاً لمحافظة قلوة.

من جانبه، رفع وكيل محافظة قلوة شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على ثقته وصدور القرار بتكليفه وكيلاً لمحافظة قلوة، داعياً الله العون والتوفيق، وأن يكون عند حسن ظنه الكريم، ويوفقه لخدمة الوطن.

كما دعا الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخائها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-.

كما قدم محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي ومديري الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان بالمحافظة التهاني للزهراني بتلك الثقة، متمنين له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

شبكة عيون الإخبارية