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مكة تشهد 469 متعافيًا من كورونا خلال الـ 24 ساعة

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جدة الأعلى بـ 226 حالة تليها الطائف بـ136

مكة تشهد 469 متعافيًا من كورونا خلال الـ 24 ساعة

سجلت منطقة مكة المكرمة، خلال الـ 24 ساعة الماضية 469 حالة تعافٍ من .

جاء ذلك وفق ما كشفت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بخصوص عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واحتلت جدة المرتبة الأولى بين محافظات مكة في عدد حالات التعافي بواقع 226 حالة، تليها الطائف بـ 136 حالة، ثم العاصمة المقدسة بـ 93 حالة.

فيما سجلت ميسان 23 حالة؛ بينما سجلت رنية 11 حالة، وكل من خليص والمويه والقنفذة 9 حالات لكل منهما.

وشهدت الليث وتربة 4 حالات لكل منهما، والكامل 3 حالات؛ والعرضيات حالتين، وأضم حالة تعافٍ واحدة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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