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أمراء ومسؤولون يهنئون خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية

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أمراء ومسؤولون يهنئون خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية أمراء ومسؤولون يهنئون خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية
متمنين أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه ويديم عزه

أمراء ومسؤولون يهنئون خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -رعاه الله- وتكللت بالنجاح.

وقال الدكتور السديس: "إنها لحظات سعيدة، تحمل في طياتها بشائر سلامة وشفاء خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، الملك القائد الحكيم، ومن هنا كان شفاؤه -أيده الله- ابتهاجًا للنفوس، وراحة للقلوب، وشفاءً للصدور، بل نحسبه استجابة من المولى العليّ القدير سبحانه للدعوات الصادقة التي لهجت وألحت بها الألسن فتمت النعمة بفضل الله تعالى.

كما رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- بالنجاح متمنياً أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه ويديم عزه.

وقال نائب أمير منطقة الرياض: "نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين في صحة وعافية وفرحة غامرة بنجاح علاجه من العارض الصحي والوطن اليوم يتباشر بهذا الخبر السعيد " .

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة - حفظه الله -، ولشعب المملكة العربية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم.

ودعا الأمين العام الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، نعمة الصحة والعافية، ليواصل مسيرته في خدمة بلاده المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة الإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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