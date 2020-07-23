"الصحة": توقف المؤتمر الصحفي عن كورونا والعودة بعد عيد الأضحى المبارك

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أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توقف المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)،، كاشفًا أن عن عودته ستكون بعد عيد الأضحى المبارك. وقال في ختام الموتمر الصحفي اليوم الخميس: "نلتقيكم بخير في الموتمر الصحفي مجددًا بإذن الله بعد العيد كما جدد للجميع التهنئة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومهنئًا ومباركًا بهذه الايام الطبية ومتمنيًا للجميع أيامًا وأعيادًا سعيدة مباركة"، وقد حذر العبدالعالي خلال الموتمر الصحفي من أنه خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

فيروس كورونا الجديد