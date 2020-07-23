هيئة نجران تنفذ خطتها الوقائية والتوعوية في إجازة عيد الأضحى

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ترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجرى تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة نجران، وترتكز على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية.

وتتضمّن الخطة برامج توعوية ووقائية عبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تحتوي رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، واغتنام عشر ذي الحجة، فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لخدمة الدين والوطن.