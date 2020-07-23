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الأردن : 7 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و4 حالات شفاء

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الأردن : 7 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و4 حالات شفاء الأردن : 7 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و4 حالات شفاء

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (7) إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها غير محلية.

وأوضحت الوزارة في إيجاز يومي حول وباء كورونا، صادر عن رئاسة الوزراء، إنّ الحالات المسجلة، هي: (6) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من سوريا، و2 من السعوديّة، و1 من العراق). إضافة، إلى حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1120) حالة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

كما سجلت (4) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وأجرت فرق الوزارة (7225) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (534,319) فحصاً.

ونوه الإيجاز إلى أنه تقرر تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصاديّةً حتّى الساعة الثانية عشرة ليلاً، على أن يبدأ تطبيق حظر التجوّل للمواطنين في تمام السّاعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وقال الإيجاز إنّه في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وعودة تفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة؛ تحذّر وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً ما يتعلّق بإقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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