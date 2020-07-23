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انطلاق مهرجان "السمن والسمين" ببللحمر بمشاركة 200 منتج ومربي

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ضمن فعاليات البلدية الصيفية

انطلاق مهرجان

انطلقت فعاليات "مهرجان السمن والسمين"، أمس الأربعاء، بالسوق الشعبي بمركز الأثب ببللحمر، ضمن فعاليات بلدية بللحمر الصيفية، بمشاركة أكثر من 200 مواطن من مربي الأنعام ومنتجي السمن بالمنطقة.

ويهدف المهرجان إلى صناعة استدامة اقتصادية ومجتمعية وبيئية، وتوسيع النطاق التسويقي لمنتجات الأهالي والتعريف بها وعرضها بالطرق المثلى.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة سباق الفروسية وعرض الخيول الأصيلة وعرضًا لأصائل الإبل ونوادر الأغنام، وبرامج تثقيفية لمربي الأنعام، إلى جانب جناح لعرض أنواع عديدة من السمن الذي ينتجه مربو الماشية في المنطقة، ويشارك في صناعته العديد من الأسر المنتجة.

وأكد رئيس بلدية بللحمر، المشرف على المهرجان، المهندس عبدالله الأسمري، تطبيق كل البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من في كل أقسام وفعاليات المهرجان لضمان صحة الجميع، داعيًا جميع زوار المهرجان إلى ضرورة الالتزام بها لضمان صحة الجميع تحت شعار "نعود بحذر".

انطلاق مهرجان

انطلاق مهرجان

انطلاق مهرجان

انطلاق مهرجان

انطلاق مهرجان

انطلاق مهرجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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