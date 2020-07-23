غرامة على من يثبت تلاعبه بإثبات الإقامة خلال قدومه للأردن

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جى بي سي نيوز :- أكد مصدر حكومي الثلاثاء، أن إجراءات فتح المطارات تتضمن ضرورة إثبات تواجد القادم إلى الأردن في دولة مصنفة ضمن القائمة الخضراء خلال آخر 14 يوما، عبر تقديم ما يثبت تواجده في البلد المصنفة ضمن القائمة الخضراء.

وقال المصدر : إنه إذا ثبت تلاعب القادم إلى الأردن في إثبات الإقامة، سيترتب عليه دفع غرامة قدرها 10 آلاف دينار.

وبين المصدر أنه سيطلب من القادم تعبئة بيانات محددة من خلالها يجري إثبات الإقامة ، وفق المملكة .

أعلنت الحكومة الثلاثاء، عن قائمة الدول الخضراء التي سيسمح بالسفر منها وإليها.

وبحسب تحديث 21 تموز 2020 المتعلق بالخطورة الوبائية، تشمل القائمة 22 دولة من بينها 12 دولة تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.