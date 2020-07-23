أخبار عاجلة

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بوحدة وتضامن أسرة كرة القدم

Print
رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بوحدة وتضامن أسرة كرة القدم رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بوحدة وتضامن أسرة كرة القدم
9 ديسمبر إقامة كونجرس الاتحاد الآسيوي

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بوحدة وتضامن أسرة كرة القدم

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بوحدة وتضامن أسرة كرة القدم الآسيوية، والتي سمحت لها بالتعافي من آثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك استضافة المزيد من الأحداث العالمية في القارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، وهو الاجتماع الأول الذي يعقده المكتب عبر تقنية اتصال الفيديو.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أشكركم جميعًا على العمل الذي قمتم به من خلال مبادراتكم، وعمل اتحاداتكم الوطنية من أجل مجتمعاتكم خلال هذه الظروف الحافلة بالتحديات.

وتقدم الشيخ سلمان وبقية أعضاء المكتب التنفيذي بالتهنئة إلى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على نجاحه في الفوز مع الاتحاد النيوزلندي للعبة بشرف استضافة أول نسخة عابرة للقارات في تاريخ مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال للسيدات 2023.

وخلال الاجتماع شدّد المكتب التنفيذي على أنه رغم الظروف المالية والطبية التي تتم مواجهتها في الوقت الحالي، فإنه أعرب عن ثقته في استكمال مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية خلال عام 2020 عندما يكون من الآمن تحقيق ذلك، وتقدم الشيخ سلمان بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي أعربت عن رغبتها في استضافة المنافسات بنظام التجمع.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مثل العديد من الصناعات، فإن كرة القدم واجهت بعض التحديات، ولكن هنالك أنباء مشجعة من خلال اطلاعنا على الإقبال من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإنشاء مجموعة عمل من أجل مراقبة العملية وحماية الحقوق التجارية للاتحاد.

وقرّر المكتب التنفيذي بالاعتماد على المادة 26 الفقرة 2 من النظام الأساسي (نسخة عام 2019) توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية يوم 9 ديسمبر 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كابتن إبراهيم حسن يحكي ذكريات ورحلة صعود كأس العالم ٩٠ والأداء أمام هولندا وإنجلترا

كابتن إبراهيم حسن يحكي ذكريات ورحلة صعود كأس العالم ٩٠ والأداء أمام هولندا وإنجلترا

فاروق جعفر ينفي تصريحاته حول وصول كأس العالم 90 بمجاملة تحكيمية.. اعرف التفاصيل

فاروق جعفر ينفي تصريحاته حول وصول كأس العالم 90 بمجاملة تحكيمية.. اعرف التفاصيل

جمهور التالتة - فتحي مبروك: لم يحدث مطلقا جلوس أي لاعب او مدرب مع الحكام خلاص تصفيات كأس العالم 1990

جمهور التالتة - فتحي مبروك: لم يحدث مطلقا جلوس أي لاعب او مدرب مع الحكام خلاص تصفيات كأس العالم 1990

الخامس من سبتمبر المقبل.. الموعد الأخير لقرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

الخامس من سبتمبر المقبل.. الموعد الأخير لقرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

شبكة عيون الإخبارية