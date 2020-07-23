أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين

Print
ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين
الجانبان ناقشا المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

ارشيفية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيًا اليوم من الرئيس دونالد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقد طمأن سمو ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

وشهد الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولي العهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار "هانا"

ترامب.. قرار جديد وانقسام جديد

ترامب.. قرار جديد وانقسام جديد

ترامب يلعب البيسبول أمام البيت الأبيض

ترامب يلعب البيسبول أمام البيت الأبيض

شبكة عيون الإخبارية