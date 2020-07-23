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"الفيصل" يرفع التهاني لخادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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"الفيصل" يرفع التهاني لخادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية "الفيصل" يرفع التهاني لخادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
قال: عمت مشاعر الفرح والسرور أبناءكم المواطنين بكل حب وولاء

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله - اليوم.

وقال الأمير الفيصل: "لقد عمت مشاعر الفرح والسرور أبناءكم المواطنين بكل حب وولاء وهم يبتهلون إلى الله عز وجل أن يحفظكم برعايته وعنايته، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية".

وختم بالقول: "حفظكم الله سيدي أباً وقائدًا وخادماً للحرمين الشريفين وذخراً للأمتين العربية والإسلامية" .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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