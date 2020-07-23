"لتبقى": اختيار سعة المكيف المناسبة لحجم الغرفة يوفر الكهرباء

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المركز أوصى بتثبيت درجة حرارة الجهاز على "24 درجة مئوية"

تناول المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وجاءت النصائح عبر مجموعتين؛ الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في "اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرف، التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، وملاحظة أنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية)؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".