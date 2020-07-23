أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا

Print
بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا

بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا

يواجه فريق باريس سان جرمان نظيره سانت اتيان غدًا في المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور خمسة آلاف متفرج فقط بسبب تبعات المستجد.

وستكون النسخة الـ103 من نهائي مسابقة الكأس، المباراة الكروية الرسمية الأولى في فرنسا منذ 10 مارس الماضي، عندما توقف النشاط المحلي بسبب "كوفيد-19"، قبل أن تقرر سلطات اللعبة أواخر أبريل، إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج سان جرمان بلقب الدوري.

وتشكل هذه المباراة محطة أولى في سلسلة لقاءات رسمية لنادي باريس سان جرمان؛ إذ يخوض بعدها بأسبوع (31 يوليو) نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد ليون، قبل مواجهته المرتقبة في أغسطس المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى سانت اتيان إلى تعويض موسم مخيب احتل فيه المركز السابع عشر في الدوري المحلي قبل توقف النشاط، وهو يعود إلى نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 1982 عندما كان يعيش حقبة ذهبية بوجود بلاتيني ودومينيك روشتو وغيرهم من نجوم اللعبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.. الهلال السوداني يعلق نشاطه الرياضي

بعد إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.. الهلال السوداني يعلق نشاطه الرياضي

شبكة عيون الإخبارية