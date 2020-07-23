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شرطة مكة تطيح بـ 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم

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شرطة مكة تطيح بـ 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم شرطة مكة تطيح بـ 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم
وثقوا فعلتهم بالتصوير.. وطلبوا مبلغاً من شقيقه لإخلاء سبيله

شرطة مكة تطيح بـ 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على سبعة أشخاص "من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس"، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم".

وقال "الغامدي" المتهمون طلب من شقيق المجني عليه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.
وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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