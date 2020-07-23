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أعلى معدل إصابة في العالم.. "كورونا" يتسلل إلى 2600 أمريكي كل ساعة

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أعلى معدل إصابة في العالم.. "كورونا" يتسلل إلى 2600 أمريكي كل ساعة أعلى معدل إصابة في العالم.. "كورونا" يتسلل إلى 2600 أمريكي كل ساعة
عدد المرضى بالفيروس يقترب من 4 ملايين

أعلى معدل إصابة في العالم..

تقترب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أربعة ملايين حالة في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس) مع ظهور أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط، وهو أعلى معدل إصابة في العالم، وفقاً لإحصاء "رويترز".

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير، منذ رصد أول حالة في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبلغ عدد المصابين مليونًا خلال 98 يومًا، ثم بلغ مليونين بعد 43 يومًا أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 72 يومًا فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب وبعد 16 يومًا أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

ومن بين الدول العشرين الأكثر تضررًا بـ"كورونا" في العالم، تجيء الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد تشيلي من حيث معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 120 حالة إصابة لكل عشرة آلاف فرد.

وتحل أمريكا في المرتبة السادسة عالميًا فيما يتعلق بأعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان، إذ توفي فيها بالمرض 143 ألف مصاب، أي بمعدل 4.4 وفاة بين كل عشرة آلاف نسمة، وتسبقها كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وفرنسا.

ويظهر إحصاء "رويترز"، القائم على تقارير رسمية، أن معدل حالات الإصابة الجديدة عالميًا لا يظهر أي إشارة للتباطؤ، مع تسجيل أسرع وتيرة في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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