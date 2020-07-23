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٣٥٠٠ عامل لتطهير الحرم وتعقيمه وتعطيره على مدار الـ٢٤ ساعة

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٣٥٠٠ عامل لتطهير الحرم وتعقيمه وتعطيره على مدار الـ٢٤ ساعة ٣٥٠٠ عامل لتطهير الحرم وتعقيمه وتعطيره على مدار الـ٢٤ ساعة
غسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يوميًّا

٣٥٠٠ عامل لتطهير الحرم وتعقيمه وتعطيره على مدار الـ٢٤ ساعة

أهّلت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية؛ "3500" عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ أن الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عملت منذ بداية جائحة على تكثيف الجهود وزيادة عمليات التطهير والتعقيم؛ حيث يُغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يوميًّا، بمشاركة 3500 عامل وعاملة، مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات التي جُلبت خصيصًا للمسجد الحرام.

وقال "الجابري": تُستخدم يوميًّا قرابة (54000) لتر من المطهرات أثناء الغسيل، مستخدمين (95) معدة غسيل حديثة، و(2400) لتر من المعقمات؛ منها (1500) لتر للأسطح، و(900) لتر معقمات يدوية، وتُستخدم أيضًا (1050) لترًا من المعطرات، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" التي تهدف إلى توفير أرقى الخدمات لبيت الله وقاصديه؛ لكي يتمكّنوا من تأدية نُسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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