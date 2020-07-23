أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته

Print
العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته
أنهى إغلاق استمر 4 أشهر بسبب كورونا

العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته

استأنف العراق، اليوم الخميس، الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما اليوم أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس.

وسبق للسلطات العراقية أن خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.العراق الرحلات الجوية السياحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

شبكة عيون الإخبارية