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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7426.78 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7426.78 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7426.78 نقطة
بتداولات تجاوزت 5.1 مليارات ريال لأكثر من 232 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 1.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7426.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 232 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, أبو معطي, ريدان, سدكو كابيتال ريت, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العمران, باعظيم, صدق, طباعة وتغليف, وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و9.69% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك، ريدان, الأندلس, والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, العمران, دار الأركان, الأسماك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 123.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8145.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 305 آلاف سهم تقاسمتها 766 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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