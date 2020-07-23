"هيئة الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع منظمة تسجيل شبكات الإنترنت

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لرفع مستوى التعاون بين الطرفين.. وتوفير تقارير وقياسات عن الأداء

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع منظمة "RIPE NCC" المسؤولة عن إسناد عناوين الإنترنت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وذلك برعاية محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.

ووقّع من جانب الهيئة نائب المحافظ لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المكلّف رائد بن إبراهيم الفايز، ومن جانب منظمة "RIPE NCC" هانز بيتر مدير عام المنظمة.

وتضمنت المذكرة رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في أعمال الإنترنت، وتوفير تقارير وقياسات عن أداء الإنترنت، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات وورش العمل والبرامج التدريبية؛ لتنمية القدرات الرقمية المتعلقة بتقنيات الإنترنت، والتوعية بأهمية تقنيات الإنترنت ومستجداتها في القطاع الأكاديمي.

يأتي توقيع المذكرة تتويجًا للتعاون القائم بين الطرفين منذ بدايات انتشار خدمات الإنترنت في المملكة، وضمن الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات