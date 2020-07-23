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مركز الوقاية من الأمراض يطلق منصة لتسجيل مرضى "كورونا"

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مركز الوقاية من الأمراض يطلق منصة لتسجيل مرضى "كورونا" مركز الوقاية من الأمراض يطلق منصة لتسجيل مرضى "كورونا"
ستعمل على جمع البيانات الإحصائية الدقيقة للحالات الإيجابية

مركز الوقاية من الأمراض يطلق منصة لتسجيل مرضى

دشّن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها منصة السجل الوطني لتسجيل حالات كورونا كوفيد-19 سعياً نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشاره.

وستعمل المنصة على جمع البيانات الإحصائية الدقيقة للحالات الإيجابية لمرضى كوفيد-19، وبناءً على ذلك سيتمكن الباحثون والمهتمون، وفق استخدام أدوات التحليل المناسبة حسب منهجيات وأسس البحث العلمي والاستقصائي، من إجراء البحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية، مثل الدراسات السريرية لفعالية الأدوية والبروتوكولات الإكلينيكية.

وتنبع أهمية المنصة من كونها إضافة نوعية للجهود العلمية التي أطلقها المركز منذ بدء الجائحة، حيث سخر المركز جميع إمكانياته في المساهمة للحد من آثار الجائحة، ضمن جهوده الأخرى، منذ تأسيسه، في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ورصدها ودرء انتشارها.

وتعتبر السجلات الوطنية أداة فعالة للوقاية من الأمراض كأحد أدوات الصحة العامة المتعددة والتي تشمل برامج الإنذار المبكر والترصد ونظم الاستجابة والتأهب، وهي بالخصوص تسهم في توسيع نطاق الجهود لمراقبة انتشار المرض وحماية الفئات عالية الخطورة ودعم منشآت الرعاية الصحية بالخبرة والمعرفة.المركز الوطني للوقاية من الأمراض الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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