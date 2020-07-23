اعتماد 915 مسجداً بجدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

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استبدال المصليات بالمساجد بسبب جائحة كورونا

اعتمد مدير عام المساحد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الشيخ ماجد شراحيلي، 915 مسجداً تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، وأسماء الأئمة الذين سيؤمون الناس مع المحافظة على ضوابط الاحترازات الوقائية من حيث التباعد، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، وعدم إحضار المياه داخل المساجد، وعدم قراءة المصاحف، مشيراً إلى أن الصلاة لهذا العام ستكون في المساجد بدلاً من المصليات نظراً لجائحة فيروس كورونا.

وفيما يلي قائمة بأسماء المساجد والأئمة:

اسم الخطيب الثلاثي

1.

جامع مبارك بن عبدالله

أبحر الجنوبية

الشيخ / معاذ ظافر العمري

2.

جامع الاميرة فهدة

أبحر الجنوبية

الشيخ/ يوسف زيدان السلمي

3.

جامع هبة الرحمن

أبحر الجنوبية

الشيخ / إبراهيم عبده العواجي

4.

المهنا

أبحر الشمالية

الشيخ /فهد عبد الله العبدالعزيز

5.

الإخلاص

أبحر الشمالية

الشيخ /موفق امين أبو منصور

6.

جامع الفرقان

أبحر الشمالية

الشيخ/ محمد حجة الله المطيري

7.

جامع البر

أبحر الشمالية

الشيخ / محمد سعيد الغامدي

8.

جامع نورة النويصر

أبحر الشمالية

الشيخ/ عبد الله السلمي

9.

جامع النور

أبحر الشمالية

الشيخ / عبدالرحمن حسن مرتع

10.

جامع العطار

أبحر الشمالية

الشيخ / أحمد علي الغامدي

11.

جامع الاعتماد

أبحر الشمالية

الشيخ / رعد خالد الدغيثر

12.

جامع السلام

أبحر الشمالية

الشيخ/ فهد محمد الهزاع

13.

جامع الحمدان

أبحر الشمالية

الشيخ / غرم الله عبد الخالق الزهراني

14.

جامع الياقوت

أبحر الشمالية

الشيخ / عبد الله حامد الغامدي

15.

جامع العادل

أبحر الشمالية

الشيخ/ وليد محمد سعيد

16.

جامع سابق بالخيرات

أبحر الشمالية

الشيخ / وليد أحمد النمري

17.

جامع اللؤلؤة

أبحر الشمالية

الشيخ / مازن صالح نصير

18.

جامع البشرى

أبحر الشمالية

الشيخ / صفوان حسن معنقي

19.

جامع السديس

أبحر الشمالية

الشيخ / هليل عبد الحفيظ الصحفي

20.

جامع سميرة كركدي

أبحر الشمالية

الشيخ / عبدالله حمد الخربوش

21.

جامع الوالدين

أبحر الشمالية

الشيخ / طارق علي السالم

22.

جامع أم خالد

أبحر الشمالية

الشيخ / محمد علي الغامدي

23.

جامع الملك عبدالله

أبحر الشمالية

الشيخ/ منصور زيدان السلمي

24.

جامع العباسي

أبحر الشمالية

الشيخ/ عبد الرحمن مشرف الشهري

25.

جامع محمد بن سيرين

أبرق الرغامة

الشيخ/ ضيف الله الصاعدي

26.

جامع التوحيد

أبرق الرغامة

الشيخ/ عبد الملك السلمي

27.

جامع الشيخ مسفر اليامي

أبرق الرغامة

الشيخ / عتيق الله ناشر السلمي

28.

جامع السعدي

أبرق الرغامة

الشيخ / أحمد يحيى شراحيلي

29.

جامع سالم بن عفيف

أبرق الرغامة

الشيخ / ضيف الله صالح الزهراني

30.

جامع البراء بن مالك

أبرق الرغامة

الشيخ / مسرج منيع الله الروقي

31.

جامع الزهراء

أبرق الرغامة

الشيخ / أحمد بالقاسم البارق

32.

جامع خديجة العمودي

الاجاويد

الشيخ/ محمد احمد صديق

33.

جامع عبدالوهاب بن دعجم

الأجاويد

الشيخ / ناصر عبدالكريم البركاتي

34.

جامع عمر بن الخطاب

الأجاويد

الشيخ/ صالح محمد أبو ملحه

35.

جامع الرحمة

الأجاويد

الشيخ / مخضور رابح الجدعاني

36.

جامع الإحسان

الأجاويد

الشيخ / علي مسفر الزهراني

37.

جامع مازن خياط

الأجاويد

الشيخ / سعد سعيد الغامدي

38.

جامع البر

الأجاويد

الشيخ / يوسف محسن الصاعدي

39.

جامع السلام

الأجاويد

الشيخ / فهد علي الزهراني

40.

جامع السرور

الأجاويد

الشيخ / جابر حسن الربعي

41.

جامع سعد بن معاذ

الأجاويد

الشيخ /علي حسين أبو هادي

42.

جامع الأجاويد

الأجاويد

الشيخ/ مسفر عبدالله الزهراني

43.

نورة الراجحي

الأجاويد

الشيخ/ أيمن قاسم محمد

44.

جامع عمر العمودي

الأجاويد

الشيخ/ علي عبدالله الغامدي

45.

جامع ذو النورين

الأجاويد

الشيخ/ ابراهيم محمد الشيخي

46.

جامع العنود

الأجواد

الشيخ / عبد العزيز احمد الغامدي

47.

جامع ابو بكر الصديق

الأجواد

الشيخ / فواز سعود الصليمي

48.

جامع التوحيد

الأجواد

الشيخ / عواض لاحق السلمي

49.

جامع الاجواد

الأجواد

الشيخ / محمد زاهر البارق

50.

جامع عبدالرحمن بن عوف

الأجواد

الشيخ / تركي خالد باقاسي

51.

جامع سلمان الفارسي

الأجواد

الشيخ / ناصر عطية الجدعاني

52.

جامع تميم الداري

الأجواد

الشيخ / محمد صالح الزهراني

53.

دله سيتي

الأجواد

الشيخ /عبد الله عواض السلمي

54.

جامع التعاون

الأصالة

الشيخ/ صالح عبد الله المانعي

55.

جامع بن حويس

الأصالة

الشيخ / علي عايض القرني

56.

جامع طه بخش

الأصالة

الشيخ/ حامد عابد الشيخ

57.

اسماء بنت ابو بكر

الألفية

الشيخ /عيسي أحمد الزهراني

58.

جامع الخلفاء الراشدين

الألفية

الشيخ / نادر عمر الفرساني

59.

جامع الألباني

الألفية

الشيخ / مساعد حامد الزهراني

60.

جامع الخليل

الألفية

الشيخ / عبد الله محسن الغامدي

61. �مدير عام المساحد والدعوة والإرشاد محافظة جدة