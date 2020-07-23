أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة عسير وبلدياتها تزيل 200 كشكاً عشوائياً بالمنطقة

Print
ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري

أمانة عسير وبلدياتها تزيل 200 كشكاً عشوائياً بالمنطقة

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها في إزالة الأكشاك والبسطات العشوائية المخالفة والمشوهة للمظهر العام؛ وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه قد تم إزالة نحو 200 من الأكشاك والبسطات العشوائية والمخالفة بكافة مدن ومحافظات منطقة عسير؛ وذلك بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة قد أزالت أيضاً عدداً من الأكشاك والبسطات المخالفة؛ وذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة ووسائل السلامة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكل أشكاله.

أمانة عسير وبلدياتها تزيل 200 كشكاً عشوائياً بالمنطقة

أمانة عسير وبلدياتها تزيل 200 كشكاً عشوائياً بالمنطقة

أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

شبكة عيون الإخبارية