أمانة عسير وبلدياتها تزيل 200 كشكاً عشوائياً بالمنطقة

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ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها في إزالة الأكشاك والبسطات العشوائية المخالفة والمشوهة للمظهر العام؛ وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه قد تم إزالة نحو 200 من الأكشاك والبسطات العشوائية والمخالفة بكافة مدن ومحافظات منطقة عسير؛ وذلك بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة قد أزالت أيضاً عدداً من الأكشاك والبسطات المخالفة؛ وذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة ووسائل السلامة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكل أشكاله.

أمانة منطقة عسير