أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة المسجد النبوي تدشن الفيلم الوثائقي "لك الحمد"

Print
رئاسة المسجد النبوي تدشن الفيلم الوثائقي "لك الحمد" رئاسة المسجد النبوي تدشن الفيلم الوثائقي "لك الحمد"
السيناريو يحكي قصة 73 يوماً من تعليق حضور المصلين

رئاسة المسجد النبوي تدشن الفيلم الوثائقي

دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أمس، الفيلم الوثائقي العالمي "لك الحمد"، الذي نفّذته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بعد إطلاق العرض الخاص بالفيلم الذي خلال حفل التدشين بالمدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف.

وقال "الخضيري" خلال التدشين: "كان لزاماً علينا نحن في وكالة شؤون المسجد النبوي أن نوثق هذه المرحلة، وأن نحكي للأجيال ما حدث فيها فهذه المرحلة تم توثيقها عبر التقارير الإحصائية التي ترفع بشكل دوري إلى الجهات المختصة، كذلك تم التوثيق عن طريق هذا الفيلم الوثائقي الذي يحكي الجهود التي قامت بها جميع الجهات المشاركة فلهم وافر الشكر والتقدير، مؤكداً حرص واهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين.

ويحكي الفيلم قصة 73 يوماً من تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي بسبب جائحة كورونا، كما يرصد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وآثار الجائحة، وخرج الفيلم باللغة العربية وترجم إلى اللغة الإنجليزية مع نشيد بعنوان "لك الحمد عادت إلينا الحياة".


واستعرض الفيلم في 13 دقيقة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية من قرارات وإجراءات لإغلاق المسجد النبوي ومرور شهر رجب وشعبان ورمضان ودخول العيد ومشاعر أهل المدينة بعد فتح الأبواب وإبراز اللحظات الأولى لدخول المصلين ومشاعرهم.رئاسة المسجد النبوي الفيلم الوثائقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

شبكة عيون الإخبارية