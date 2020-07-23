رئاسة المسجد النبوي تدشن الفيلم الوثائقي "لك الحمد"

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السيناريو يحكي قصة 73 يوماً من تعليق حضور المصلين

دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أمس، الفيلم الوثائقي العالمي "لك الحمد"، الذي نفّذته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بعد إطلاق العرض الخاص بالفيلم الذي خلال حفل التدشين بالمدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف.

وقال "الخضيري" خلال التدشين: "كان لزاماً علينا نحن في وكالة شؤون المسجد النبوي أن نوثق هذه المرحلة، وأن نحكي للأجيال ما حدث فيها فهذه المرحلة تم توثيقها عبر التقارير الإحصائية التي ترفع بشكل دوري إلى الجهات المختصة، كذلك تم التوثيق عن طريق هذا الفيلم الوثائقي الذي يحكي الجهود التي قامت بها جميع الجهات المشاركة فلهم وافر الشكر والتقدير، مؤكداً حرص واهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين.

ويحكي الفيلم قصة 73 يوماً من تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي بسبب جائحة كورونا، كما يرصد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وآثار الجائحة، وخرج الفيلم باللغة العربية وترجم إلى اللغة الإنجليزية مع نشيد بعنوان "لك الحمد عادت إلينا الحياة".



واستعرض الفيلم في 13 دقيقة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية من قرارات وإجراءات لإغلاق المسجد النبوي ومرور شهر رجب وشعبان ورمضان ودخول العيد ومشاعر أهل المدينة بعد فتح الأبواب وإبراز اللحظات الأولى لدخول المصلين ومشاعرهم.رئاسة المسجد النبوي الفيلم الوثائقي