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"القويحص" يقف على مشاريع تصريف السيول بمخططات ولي العهد

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في إطار خطط أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال البنية التحتية

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مجموعة من مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد.
جاء ذلك خلال جولة رافقه خلالها وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط ومدير عام تنفيذ مشاريع السيول المهندس طلال الحسيني ومساعد مدير عام الإدارة المهندس يحيى الأحمري وعدد من المسؤولين والمقاولين ومنفذي المشاريع.

ووقف "القويحص" على مشروع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في مخططات ولي العهد ٨،٧،٦،٥ وجزء من مخطط ٩ وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي ١٩٥ مليون ريال، وهو يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له.

وتأتي هذه المواقع من ضمن خطط الأمانة لاستكمال البنية التحتية لمخططات ولي العهد، ويصنف من المشروعات ذات الأهمية في المنطقة.

وذكر مدير عام إدارة تنفيذ مشاريع السيول المهندس طلال الحسيني أن هذا المشروع سوف يسهم في الحماية من مخاطر السيول بمخططات ولي العهد، وذلك من خلال نقل كميات الأمطار إلى خارج النطاق السكني.

وقال: الأمانة تولي مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء الشبكات وصيانتها عناية كُبرى، وذلك بهدف المحافظة على عناصرها ومكوناتها وتطوير هذه الشبكات للاستفادة منها في تصريف السيول وتلافي ما قد تسببه من أضرار.

وأضاف "الحسيني": مكة المكرمة تضم ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول وهي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين بالأمانة للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.


وتأتي الجولة بهدف الإطلاع عن قرب والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة ومشاريعها التنموية والحرص الدائم على سير هذه الأعمال بالشكل المطلوب ووفق المعايير الفنية والهندسية الموضوعة والمدة الزمنية المحددة.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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