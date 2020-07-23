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"فيسبوك" تختبر ميزة جديدة تحوله إلى نسخة من "تويتر" و"إنستغرام"

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"فيسبوك" تختبر ميزة جديدة تحوله إلى نسخة من "تويتر" و"إنستغرام" "فيسبوك" تختبر ميزة جديدة تحوله إلى نسخة من "تويتر" و"إنستغرام"
ستكون متوافقة للعمل على الهواتف الذكية وتطبيقات الجوال

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" تختبر حاليًا ميزة جديدة تحوله إلى نسخة من "تويتر" و"إنستغرام".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة ستكون عبارة عن تصميم صفحات بشكل جديد، بحيث تبدو أكثر شبهًا بمنصات "تويتر" و"إنستغرام".

وستكون تلك الميزات التجريبية الجديدة متوافقة للعمل على الهواتف الذكية وتطبيقات الجوال، حيث تركز على اسم الصفحة ووصفها وعدد المتابعين لها، كما سيتم وضع أيقونات "حول"، و"شفافية الصفحة" في أماكن جديدة بارزة.

ولمزيد من التصفح يمكن للمستخدم الضغط على زر الإعجاب أو إلغاء المتابعة.

كما يمكن التصميم الجديد مديري ومالكي الصفحات من حق الوصول بسرعة إلى ميزات إدارة الحساب الجديدة، والتنقل بين صفحاتهم الشخصية والصفحات العامة بصورة أكثر سهولة.فيسبوك تويتر إنستغرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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