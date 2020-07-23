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عملية نادرة.. استئصال ورم من "حنجرة "رضيع بـ"ولادة الدمام"

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عملية نادرة.. استئصال ورم من "حنجرة "رضيع بـ"ولادة الدمام" عملية نادرة.. استئصال ورم من "حنجرة "رضيع بـ"ولادة الدمام"
كان يعاني من اختناقات شديدة متكررة وغادر بعد استقرار حالته

عملية نادرة.. استئصال ورم من

تمكّن الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من استئصال ورم من مجرى التنفس العلوي لرضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، حيث إنه من النادر جداً حدوث مثل هذا الورم في مجرى التنفس.

وأوضحت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن العملية استغرقت 90 دقيقة وأجريت بالمنظار ليتم تحويل الرضيع لقسم العناية المشددة، ومن ثم يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.

وكان الرضيع قد أدخل المستشفى وهو يعاني من اختناقات شديدة متكررة، مما استدعى إدخاله العناية المركزة، لتجرى له عملية منظار للحنجرة وتبين وجود ورم بالحنجرة مع انسداد شديد لمجرى التنفس وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي مما استدعى إدخاله العمليات.

جدير بالذكر أن قسم جراحات الأطفال التخصصية الذي يشمل قسم الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال، يعتبر من الأقسام الطبيةالمستحدثة في مستشفى الولادة والأطفال والذي يحظى بدعم ومتابعة خاصة من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.مستشفى الولادة والأطفال الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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