بالصور.. مدينة الطيبات "تاريخ أمة" شاهد على كل العصور... هنا التفاصيل

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أصبحت قبلة لعلماء العالم

يعتبرها الكثيرون حلمًا تاريخيًا يشاهد في لحظات وجولات، وآخرون يرون أنها تاريخًا يقف شاهدًا على حضارة شعب أبي منذ المؤسس وما قبله وحتى الحاضر، إنها مدينة الطيبات للعلوم والمعرفة والتي تجسد الحضارة الإنسانية وتحكي تاريخ المملكة، وإجمالاً تضم المدينة ثلاثة متاحف رائعة وتستقبل الزوار من أنحاء العالم بسبب الخليط التراثي والحضاري الذي يضم ثقافة وطنية وموروثًا تاريخيًا للحضارة السعودية والإسلامية و العالمية.

التأسيس

أنشئت مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة عام 1408ھـ وأسسھا الشیخ عبدالرؤوف خليل على مساحة 10 آلاف متر مربع وبلغ عدد المباني فیھا 12 مبنى مجهزًا بأحدث وأفضل محتويات المكتبات العلمية والمتاحف المتخصصة.

وتضم المدينة معالم حضارية للعالم وتاريخ المملكة من عهد المؤسس الملك عبدالعزیز آل سعود وحتى اليوم، كما تضم ثلاثة متاحف ھي متحف الطيبات للحضارات الإنسانية ومتحف الفنون المنزلية .

مكونات المدنية:

تشمل المدينة المكونات التالية:

- مسجد مبرة الطیبات الخیریة.

- المكتبات ومراكز المعلومات.

- مركز تدریب الموھوبین.

- متحف مدینة الطیبات للحضارات العالمیة.

- (بیت عبدالرؤوف خلیل التراثي) مؤسس على نمط البیوت في حواري جدة القدیمة.

- مكتبة الملك عبدالله الفكریة.

- برنامج الغذاء الخیري للأسر الفقیرة.

جناح للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

وتعتبر مدينة الطيبات أكادیمیة علمیة تستقبل كل طلاب العلم والباحثين في التاريخ وتطور الأمم، وقام مؤسسها بجعلها وقفًا ويخصص دخلها لمساعدة الفقراء والأيتام وغيرهم، كما تضم مدرسة مدارس الفرقان لتحفيظ القرآن.

مما جعلها واجهة أثرية وتراثية وحضارية سعودية مشرفة يجذب الزائرين والعلماء من شتى البلدان وزيارة علماء الآثار من متحف اللوفر بفرنسا وولي عھد بریطانیا الأمير تشارلز ومعظم السفراء والقناصل والوزراء والإعلاميين من دول كثيرة في العالم.

مدينة الطيبات