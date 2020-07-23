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أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا

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مؤكدًا اهتمام القيادة بالمرضى من مواطنين ومقيمين

أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا

اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على مصابي الذين يرقدون في مركز كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.

وتحدث أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي، مطمئناً على صحتهم، ومؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، لافتاً إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم، داعياً الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة، ودعمه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا

أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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