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الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني"
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
صور أقمار صناعية تظهر ارتفاع مياه خزان سد النهضة الإثيوبي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 23 يوليو 2020 01:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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