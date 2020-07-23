أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد انتظار 30 عاماً.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

Print

بعد انتظار 30 عاماً.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل ليفربول بحصوله على كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيرا 5/ 3 على ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالبطولة رسمياً منذ الشهر الماضي قبل سبع جولات على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي حصول ليفربول على كأس البطولة، الغائبة عنه منذ 30 عاماً، بعد لقاء تشيلسي، الذي جرى بملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر، بالنظر إلى أن هذه المناسبة التاريخية ستتميز باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول الذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار .

ليفربول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.. الهلال السوداني يعلق نشاطه الرياضي

بعد إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.. الهلال السوداني يعلق نشاطه الرياضي

شبكة عيون الإخبارية