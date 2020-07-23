أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جريمة هزت .. فتاة تقتل والدها دفاعًا عن أمها

Print
جريمة هزت مصر.. فتاة تقتل والدها دفاعًا عن أمها جريمة هزت .. فتاة تقتل والدها دفاعًا عن أمها
هل يتدخل الأبناء في خلافات الأزواج وكيف؟

جريمة هزت مصر.. فتاة تقتل والدها دفاعًا عن أمها

هل يجب على الأبناء التدخل في الخلافات بين الأزواج، وكيف يكون هذا التدخل؟ أسئلة عديدة تطرحها جريمة قتل تَردد صداها في مختلف أرجاء ؛ حيث طعنت فتاة مصرية والدها بسكين حتى الموت، دفاعًا عن والدتها، أثناء مشاجرة نشبت بين الزوجين.

وحسب وسائل إعلام مصرية، تَلَقّت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بحدوث مشاجرة توفي على إثرها أحد الأشخاص في محافظة القليوبية، شمالي العاصمة القاهرة.

وبانتقال رجال المباحث إلى موقع الحادث والفحص، تَبَيّن حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه البالغ 42 عامًا، وزوجته (36 عامًا)، بسبب خلافات مستمرة بينهما، تطورت لمشاجرة تَعَدّى خلالها المتوفى على زوجته بالضرب؛ مما أثار غضب ابنتهما البالغة 16 عامًا، ودفعها لطعن والدها في منطقة الصدر، فأردته قتيلًا على الفور.

وقالت الفتاة بعد القبض عليها: إن والدها دائم التعدي عليها بالضرب، ويسيء معاملتها هي ووالدتها، وعندما شاهدته يتعدى بالضرب على أمها، حاولت التدخل؛ ولكنه أهانها وحاول ضربها هي الأخرى؛ فأمسكت بالسكين وطعنته في صدره فسقط غارقًا في دمائه.

وأمرت النيابة العامة بتوقيف الفتاة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لفحصها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن المجني عليه.مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نموذج مضيء ونادر.. مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف عن إنتاج مصر من الذهب

نموذج مضيء ونادر.. مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف عن إنتاج مصر من الذهب

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية

وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية

شبكة عيون الإخبارية