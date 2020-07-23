جريمة هزت مصر.. فتاة تقتل والدها دفاعًا عن أمها

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هل يتدخل الأبناء في خلافات الأزواج وكيف؟

هل يجب على الأبناء التدخل في الخلافات بين الأزواج، وكيف يكون هذا التدخل؟ أسئلة عديدة تطرحها جريمة قتل تَردد صداها في مختلف أرجاء مصر؛ حيث طعنت فتاة مصرية والدها بسكين حتى الموت، دفاعًا عن والدتها، أثناء مشاجرة نشبت بين الزوجين.

وحسب وسائل إعلام مصرية، تَلَقّت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بحدوث مشاجرة توفي على إثرها أحد الأشخاص في محافظة القليوبية، شمالي العاصمة القاهرة.

وبانتقال رجال المباحث إلى موقع الحادث والفحص، تَبَيّن حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه البالغ 42 عامًا، وزوجته (36 عامًا)، بسبب خلافات مستمرة بينهما، تطورت لمشاجرة تَعَدّى خلالها المتوفى على زوجته بالضرب؛ مما أثار غضب ابنتهما البالغة 16 عامًا، ودفعها لطعن والدها في منطقة الصدر، فأردته قتيلًا على الفور.

وقالت الفتاة بعد القبض عليها: إن والدها دائم التعدي عليها بالضرب، ويسيء معاملتها هي ووالدتها، وعندما شاهدته يتعدى بالضرب على أمها، حاولت التدخل؛ ولكنه أهانها وحاول ضربها هي الأخرى؛ فأمسكت بالسكين وطعنته في صدره فسقط غارقًا في دمائه.

وأمرت النيابة العامة بتوقيف الفتاة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لفحصها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن المجني عليه.مصر