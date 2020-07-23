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أكبر بؤر كورونا من حيث الإصابات بالنسبة لعدد السكان.. قطر

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أكبر بؤر كورونا من حيث الإصابات بالنسبة لعدد السكان.. قطر أكبر بؤر كورونا من حيث الإصابات بالنسبة لعدد السكان.. قطر
سجلت 107871 إصابة مؤكدة وعدد مواطنيها 2.8 مليون نسمة

أكبر بؤر كورونا من حيث الإصابات بالنسبة لعدد السكان.. قطر

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن دولة عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيهما.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن قطر التي سجلت حتى اليوم 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

وتؤكد الإحصاءات، حسب "أسوشيتد برس"، أن نحو 30% من إجمالي عدد المصابين في قطر مواطنون من الهند و18% من نيبال و14% من بنغلاديش.قطر الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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