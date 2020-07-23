"تطوير النقل التعليمي" تعلن بدء التسجيل في خدمة النقل للعام المقبل

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دعت لاستكمال الخطوات وتعبئة جميع البيانات المطلوبة عبر نظام "نور"

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442هـ عبر نظام نور، من خلال الرابط (https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx)، واستكمال الخطوات وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم منذ وقت مبكر قبل بداية العام الدراسي؛ لمحدودية السعة المقعديّة المخصصة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بمدارس المملكة، ولزيادة فرص الحصول على مقاعد في الحافلات المدرسية.

وأوضحت الشركة أن التسجيل في الخدمة لا يعني الحصول عليها، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبق عليها معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، والتي منها سلامة الطالب والطالبة والحالة الاجتماعية والبعد عن المدرسة.

وأكدت أنه في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة والتي يمكن للطالب أو الطالبة الحصول عليها من خلال طباعتها عبر نظام نور، لتبدأ بعدها عملية نقل الطلبة من منازلهم إلى المدرسة (والعكس) بكل راحة وأمان وموثوقية عالية طوال العام الدراسي.

وكشفت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عن تخصيص 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، ومنها استقبال الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني (8001231000)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (CS@tatweertransit.com)، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – إنستقرام - يوتيوب) التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTC)، إضافة إلى بوابتها الإلكترونية (www.tatweertransit.com).

وأشارت إلى أن من ضمن خطوات التسجيل في نظام نور تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي والبالغة 200 ريال للعام الدراسي الكامل عبر نظام سداد، مؤكدة أن هذه تعتبر أجور تسجيل ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منه بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأكدت "تطوير النقل التعليمي" على التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة بحذر؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، كما ستعمل الشركة على إعداد مواد تدريبية وحملات توعوية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، والتعريف بضوابط الأمن والسلامة، بجانب حملات توعوية واسعة للتعريف بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المستفيدين من الخدمة، ونشر الوعي بين الطلبة وأولياء الأمور والسائقين.

شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي