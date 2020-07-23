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"العثيم": عروض ترفيهية جاذبة في مدينة الثلج بمول الربوة بالرياض

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"العثيم": عروض ترفيهية جاذبة في مدينة الثلج بمول الربوة بالرياض "العثيم": عروض ترفيهية جاذبة في مدينة الثلج بمول الربوة بالرياض
تحت شعار "رجعتنا أحلى".. بملغ 99 ريالاً فقط ولجميع الألعاب

أكد محمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار عن تواصل العروض الترفيهية المميزة بمدينة الثلج بالعثيم مول الربوة بالرياض.

وتقدم مدينة الثلج عرضاً مميزاً تحت شعار "رجعتنا أحلى"، و"نعود بحذر" يتيح الدخول بملغ 99 ريالاً فقط غير شامل القيمة المضافة على جميع الألعاب ولفترة محدودة.

وبيّن "العثيم" أن الاستمرار في تقديم هذه العروض المميزة يأتي في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذها مدينة الثلج للاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة التي تصل إلى 12 نشاطاً ممتعاً مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم ودراجات الثلج والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار وفقاً لرغباتهم وقدراتهم، فضلاً عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة.

وأشار "العثيم" إلى أن مدينة الثلج تعد نقلة نوعية وقفزة كبرى في عالم الترفيه والسياحية في المملكة بابتكارات رائعة وتصاميم أنيقة لأكواخ الثلج التي تمتاز بإطلالة ساحرة وألوان زاهية تشكل لوحة فنية رائعة تضفي المزيد من الراحة والمتعة للزوار، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للمناسبات والحفلات.شركة عبدالله العثيم للاستثمار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية