"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب

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أكدت ضرورة رفع ملف الأجور شهريًّا تفاديًا للوقوع في المخالفات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرب تطبيق المرحلة "16" لبرنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال؛ وذلك بدءًا من 1 أغسطس 2020م.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج، إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

وأكدت "الموارد البشرية" ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري؛ تفاديًا للوقوع في المخالفات.

جدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزامُ بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال زيارة منصة "مدد" عبر الرابط التالي: https://mudad.com.sa.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية