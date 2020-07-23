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تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية
-
الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
بلجيكا تعيد تشديد إجراءات "كورونا" بعد ارتفاع الإصابات
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
جمهور التالتة - لقاء خاص مع الناقد الرياضي حسن خلف الله ونقاش هام في ضيافة إبراهيم فايق
فيديو
ON Sport
الخميس 23 يوليو 2020 12:17 مساءً
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