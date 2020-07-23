أخبار عاجلة

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص -
بلجيكا تعيد تشديد إجراءات "كورونا" بعد ارتفاع الإصابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الجزارة الكيوت: مانيكيرى الدم .. وهجمة التور بموتة

Print
مواضيع متعلقة
3 أشقاء بمئات الحناجر.. قدرة خارقة على تقليد أصوات المنشدين والمقرئين

3 أشقاء بمئات الحناجر.. قدرة خارقة على تقليد أصوات المنشدين والمقرئين

ماذا قالت شقيقة رشدى أباظة عنه فى ذكرى وفاته ؟

ماذا قالت شقيقة رشدى أباظة عنه فى ذكرى وفاته ؟

فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن دنجوان السينما رشدى أباظة

فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن دنجوان السينما رشدى أباظة

موجز الخدمات ..وزارة الزراعة تطرح لحوم بخصم 20% .وقطع أراضي مميزة في 22 مدينة جديدة

موجز الخدمات ..وزارة الزراعة تطرح لحوم بخصم 20% .وقطع أراضي مميزة في 22 مدينة جديدة

شبكة عيون الإخبارية